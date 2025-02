Intelligenza artificiale in un workshop

Un workshop dedicato all’intelligenza artificiale. E’ quello organizzato da San Marino Innovation e che si terrà lunedì al Welcome Hotel di Dogana, dalle 14.30 alle 18. Durante l’evento, esperti del settore illustreranno le potenzialità e le applicazioni concrete dell’Intelligenza artificiale nel contesto aziendale, fornendo un approfondimento su questa tecnologia in continua evoluzione. Valerio Grassi, Ceo di Atlas Advanced Technologies e in precedenza ricercatore al Cern di Ginevra, aprirà la giornata introducendo il concetto di intelligenza artificiale e il ruolo cruciale dei Big Data. Giulio Ancilli, Ceo e co-founder di Prometeo, concentrerà il suo intervento sul ruolo dell’Intelligenza artificiale generativa nel processo di innovazione per le aziende. L’evento è gratuito ed è possibile iscriversi online collegandosi al sito di San Marino Innovation.