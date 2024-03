Jannik Sinner esempio da seguire

Jannik Sinner, o ‘Fox’ per gli amici, ha scelto come logo una volpe stilizzata: le iniziali del suo nome, le montagne dove ha iniziato a sciare e le linee del campo da tennis. A soli 13 anni segue i suoi sogni e, pur di raggiungere i suoi obiettivi, si allena con impegno e costanza. È la sua perseveranza che riporta la coppa Davis in Italia dopo 47 anni. Semplice, umile, mantiene un profilo basso. Grato ai genitori e al team che lo sostiene, non perde occasione per ricordarci che non per forza dobbiamo essere sempre campioni, ma partecipare e divertirci. È un esempio per tutti noi.

Classe 2 F