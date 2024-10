La corsa a ostacoli del Metromare: "A rischio il tratto fino alla Fiera"

Il cantiere del Metromare dalla stazione alla Fiera, chi l’ha visto? In estate – secondo la tabella di marcia – si dovevano vedere all’opera i primi operai. Invece è tutto fermo, e per il via dei lavori bisognerà attendere ancora. Il tempo passa e non è un dettaglio, visto che la tratta del Metromare compresa tra la stazione di Rimini e la Fiera è finanziata con i fondi del Pnrr per circa 60 milioni di euro e deve rispondere a scadenze già messe nero su bianco. Rientrando tra le opere del Pnrr, il cantiere dovrà essere ultimato entro il 30 giugno del 2026. La società Italiana costruzioni, che ha vinto il bando per la realizzazione dell’opera, se riuscisse a partire entro Natale avrebbe poi appena un anno e mezzo per portare il Metromare in Fiera. Un periodo che corrisponde a quanto fissato nel cronoprogramma dei lavori, salvo contrattempi. Sulla carta la speranza di ultimare l’opera in tempo rimane, ma il passato racconta un’altra storia. La prima tratta, quella tra le stazioni di Rimini e Riccione, lunga circa il doppio, vide il cantiere iniziare nella zona di Rimini nel 2012 e terminare con il taglio del nastro a fine novembre del 2019.

"Resto tra quelli che vedono positivamente la prosecuzione del Metromare fino alla Fiera – premette Nicola Marcello, coordinatore provinciale e candidato alle regionali di Fratelli d’Italia – – Ma non so come sarà possibile finire l’opera a questo punto. Mi chiedo cosa sta accadendo, visto che il finanziamento è certo da tempo e bisognerebbe solo partire. Al contrario il rischio è che resti tutto fermo". C’è un ulteriore rischio per Marcello. "Pare stiano emergendo problemi nelle aree espropriate a ridosso della Statale 16, dove insistono attività artigiane. Qui deve passare il Metromare: gli eventuali contenziosi metterebbero a rischio la sua realizzazione".

Il progetto del Metromare fino alla Fiera non è certo l’unico in Italia in ritardo rispetto ai tempi del Pnrr, tant’è che molti comuni sperano nella proroga dei termini. "Rimedi all’italiana – chiosa Marcello – ma a decidere è l’Europa, che a riguardo ha già mostrato un atteggiamento rigido". Da Pmr, la stazione appaltante, al momento nessun commento. A quanto emerge gli uffici tecnici continuano a esaminare il progetto presentato da Italiana costruzioni. Si lavora per avviare il cantiere. Il problema è quando. Con l’arrivo dell’autunno pareva che la partenza dei lavori dovesse avvenire a giorni. Invece l’attesa prosegue e resta in piedi il nodo costi. L’impresa ha già detto che i costi di costruzione saranno molto più elevati di quelli iniziali, mettendo in allerta Pmr e Comune di Rimini.

Andrea Oliva