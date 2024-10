La festa dei riminesi . Migliaia alla tombola. Riccardo fa il colpo grosso: "La dea bendata mi ama"

"Non poteva andarmi meglio di così. Prima tombola di San Gaudenzo e subito vittoria del primo premio". A esultare è Riccardo Svilpo, il vincitore della tradizionale tombola della festa del patrono di Rimini. Una 67esima edizione che ha visto piazza Cavour gremita migliaia di persone, riunite sotto al palco per sognare di vincere uno dei premi in palio.

La tombola l’ha fatta Riccardo Svilpo: mille euro portati a casa e la voglia di raccontarlo a tutti. "Sono venuto qui per vincere e l’epilogo non poteva che essere questo". Una vita da negoziante e poi dietro al bancone di un bar di Viserba per 25 anni, quella di Riccardo. "Adesso sono meritatamente in pensione – riprende Svilpo – Mi godo la vita e soprattutto la mia famiglia. Mi piace leggere e andare al cinema. Come userò questi mille euro? Sicuramente per comprare qualche nuovo libro, anche se ormai non ci stanno più in libreria. Devo fare un po’ di posta a casa". Per il fortunato vincitore, quello di ieri non è stato un trionfo isolato. "Mi è già capitato di vincere una bella cifra al SuperEnalotto – racconta – Ma quella volta i miei figli erano più giovani e tra una cosa ed un’altra i soldi hanno fatto presto a uscire dalle tasche... Comunque mi sento fortunato nel gioco, ma soprattutto in amore. L’amore che mi ha portato a Viserba dalla mia città natale in Piemonte".

Ieri la prima a esultare alla tombola in piazza è stata la signora Aurelia, riminese doc: per lei cinquina e 500 euro da portare a casa. La dea bendata ha baciato anche Sonia Gozi, che ha fatto la decina conquistando i 700 euro in palio. "Vengo da Gatteo – spiega la Gozi – Raramente partecipo alla tombola di San Gaudenzo, non mi sembra vero di aver vinto questa volta". Sorrisi e volti di una 67esima tombola di San Gaudenzo andata a gonfie vele, dall’inizio alla fine della festa. A rompere il ghiaccio ci avevano pensato l’animazione e i giochi per i più piccini, la musica della banda Città di Rimini e Nevio Bedin con le sue esilaranti barzellette in dialetto. Poi microfono ai volontari della Croce rossa per un momento di vicinanza con i riminesi. Infine tutti pronti con le cartelle alla mano per la tombola, l’appuntamento più atteso da grandi e piccini in piazza.

