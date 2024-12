La musica gospel torna in centro storico . Due appuntamenti per salutare l’anno nuovo

Torna dopo 12 anni il gospel nel centro storico di San Marino. Per il primo grande evento musicale del 2025, arriva da Roma, The Amazing Grace Gospel Choir, formato da 25 elementi fra coristi e musicisti e diretto dal maestro Timothy Martin, nato in Pennsylvania ma da diversi anni a Roma. A presentare Great & Good Friends Gospel 1st ed. è stata la Fratellanza San Marino-America. Il concerto di beneficenza è in programma sabato 4 gennaio alle 21 con replica il giorno successivo alle 18, al Teatro Titano. Le parole da cui prende il titolo del gospel sono quelle scritte da Abramo Lincoln, 16esimo presidente degli Stati Uniti, nella lettera inviata ai Capitani Reggenti il 7 maggio 1861, in risposta alla concessione della cittadinanza onoraria di San Marino, importante evento storico che lega indissolubilmente San Marino agli Stati Uniti da 163 anni al quale la Fratellanza è particolarmente affezionato. L’evento ha l’alto patrocinio dei Reggenti, che presenzieranno al concerto di sabato 4 gennaio. L’utile sarà devoluto all’Associazione BattiCinque, che persegue obiettivi di solidarietà sociale, quali il miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo. L’utile sarà utilizzato per Regaliamoci del tempo, uno dei tanti e interessanti progetti di BattiCinque, premiato nell’aprile scorso con il premio letterario Saverio Paglierani per il miglior progetto di volontariato.