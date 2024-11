L’autovelox in via Euterpe presto tornerà a far multe

Era spento da oltre di un anno e mezzo. Ma presto tornerà a riaccendersi. Da alcuni giorni il Comune sta lavorando alla riattivazione dell’autovelox in via Euterpe. L’impianto è stato disattivato nel 2023, per i lavori alla maxi rotatoria tra la Statale 16 e la superstrada di San Marino e le altre opere in corso, tra cui il nuovo tunnel carrabile per le auto e i nuovo sottopassi ciclopedonali. Il cantiere avanza e una parte di via Euterpe è stata riaperta da fine estate. Ecco perché Palazzo Garampi ha deciso di ripristinare l’autovelox fisso di via Euterpe. Non è ancora dato sapere quando l’impianto tornerà in funzione. Passeranno ancora diverse settimane, prima che l’autovelox torni a fare multe. L’impianto lungo via Euterpe, negli anni passati, è quello che ha fatto più multe insieme a quello di via Settembrini.

Il Comune ha scelto di rimetterlo in funzione, nonostante siano stati numerosi, negli ultimi mesi, i ricorsi accolti dai giudici di pace contro le multe fatte dagli autovelox nel Riminese. Sanzioni annullate sulla base della sentenza della Cassazione, che (ad aprile) ha stabilito come le multe non siano valide se fatte attraverso autovelox, che pur avendo l’autorizzazione della Prefettura e del ministero dei trasporti, non siano stati omologati.