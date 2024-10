L’esercito del posto fisso. Il Comune cerca nove impiegati: al concorso si presentano in 1500

A Rimini riparte la caccia al posto fisso in municipio. Il Comune ha indetto un concorso per 9 posti da istruttore. Paga come da contratto degli enti pubblici, orario chiaro e un futuro in municipio. Di questi tempi una rarità, tanto che hanno risposto all’appello da tutta Italia. A candidarsi per le prove che stabiliranno la graduatoria finale del bando, sono stati oltre un migliaio. Il conto finale è arrivato a 1.575 candidati ammessi alla prima prova. Il 29 ottobre sono attesi a Rimini per sfidarsi nell’esame scritto. E vista la quantità di persone in arrivo si è scelta una struttura che possa accogliere i candidati nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per il corretto svolgimento della prova. L’appuntamento sarà (come accaduto già per altri concorsi) al palazzetto dello sport Flaminio. Nonostante la grandezza del palasport sarà comunque impossibile far disputare la prova a tutti i candidati insieme. Tant’è che alle 11,30 dovranno presentarsi solo quelli la cui prima lettera del cognome va dalla A alla L. Nel pomeriggio è previsto il bis con i candidati con cognome dalla M alla Z.

Alla prova scritta seguirà quella orale, fino ad avere una graduatoria finale da cui pescare il nuovo personale dell’ente. Nove posti a disposizione, ma per gli altri, dal decimo posto in poi, ci saranno comunque speranze in futuro. Infatti la graduatoria verrà usata anche dalla Provincia, che in base alle necessità di organico (oggi ridotto all’osso) potrà pescare da lì nuovo personale.

A testimoniare quanto ambiti siano i posti a tempo indeterminato in municipio c’è un altro concorso. Il Comune di Rimini è in cerca anche di 4 istruttori informatici, una figura che in tempo di progressiva digitalizzazione degli enti pubblici diviene essenziale. A ieri si sono presentati in tanti, e sono stati ammessi in 173 alla prima prova d’esame. Al momento però non si sa ancora dove saranno spediti i candidati per la prova scritta. Se ne saprà di più l’11 novembre, quando sul portale web del Comune verranno inserite le necessarie informazioni.

Nei primi anni 2000 il blocco delle assunzioni imposto dai governi per la riorganizzazione delle spese degli enti locali, ha provocato un invecchiamento medio dei dipendenti visti i pochi inserimenti. Oggi invece, con il pensionamento di tanti lavoratori, si aprono nuovi spazi nei municipi e in altri entri. E la rincorsa al posto fisso, un ‘must’ italico celebrato non a caso nel film Quo Vado di Checco Zalone, torna a essere un obiettivo per tanti giovani.