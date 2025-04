Liberazione, per gli ottant’anni un attestato al patriota Edo Conti

Cattolica è pronta per celebrare gli 80 anni della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Due le giornate che l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare all’anniversario.

Si comincia giovedì 24 aprile, alle ore 17, con un grande ospite, Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare presso la Corte militare d’appello di Roma, che presenterà il libro “Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant’Anna e le stragi naziste in Italia: la storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra (Piemme, 2023)”. L’incontro si terrà al Centro Culturale Polivalente dove a dialogare con l’autore saranno Maurizio Castelvetro (Presidente ANPI Cattolica – San Giovanni in Marignano e Cristina Bambini (Centro Culturale Polivalente). Coordina Gabriele Paci, La Voce multimedia. De Paolis è considerato uno dei giuristi più esperti in materia di crimini di guerra nazifascisti e il volume racconta i sedici anni di indagini, interrogatori, sopralluoghi, esami dei testimoni, processi, condotti tra il 2002 e il 2018, che hanno portato a oltre 500 procedimenti giudiziari contro i criminali di guerra nazisti e fascisti per gli eccidi di civili e militari.

Venerdì 25 aprile, anniversario della Liberazione, alle ore 9.30, raduno al Monumento ai caduti del Mare (Porto, Piazzale Galluzzi), dove si terrà la cerimonia dell’alzabandiera e deposizione delle corone. Alle ore 10, il corteo di cittadini e autorità percorrerà via del Porto, fino ad arrivare in piazzale Roosevelt dove alle ore 10.15 è previsto il raduno in piazzale Roosevelt presso il Monumento alla Pace. Dopo l’alzabandiera e la deposizione delle corone, il corteo si sposterà ai piedi di Palazzo Mancini. Durante la cerimonia sarà consegnato un attestato al patriota appena scomparso Edo Conti.