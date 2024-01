L’intelligenza artificiale nel sito web del Comune

Sono state 13.500 le persone che si sono recate fisicamente allo sportello pubblico di piazza Cavour, un dato in calo (-3,5%) rispetto al 2022, che viene compensato da un aumento delle telefonate pervenute all’ufficio: 18.500 telefonate (+2,7% rispetto all’anno precedente) oltre che dal nuovo servizio di chatbot presente sul sito. Sono stati 8.750 i contatti tramite il servizio WhatsUrp (+4%), il canale di comunicazione interattivo e messaggistica su WhatsApp (al 331 6432314) che l’amministrazione ha attivato per rendere più tempestiva l’informazione, che ha lo scopo di trasmettere via cellulare info di interesse della città e di pubblica utilità. L’intelligenza artificiale è presente sul sito del Comune.