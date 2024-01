L’osteria preferita dai centauri ’Spacciodivino’ compie 10 anni

L’ "Osteria Spacciodivino" compie 10 anni. Il locale, a gestione familiare, in pieno centro storico a San Giovanni, a base di cucina tipica romagnola, è stato aperto nel 2014 da Matteo Cantasale, giovane chef marignanese (classe ‘84), che inseguendo i suoi sogni e scommettendo su se stesso e sul proprio lavoro, sta avendo ragione. Per l’occasione, e per festeggiare questo importante traguardo, è stata creata anche una maglietta celebrativa. Nel corso di questi dieci anni, il locale ha ospitato diversi personaggi famosi come, ad esempio, Valentino Rossi, Pecco Bagnaia e tanti altri piloti Motogp, ma anche Edoardo Bennato, Guido Meda, Alberto Zaccheroni, Ettore Bassi e Debora Caprioglio.

"L’osteria ha aperto ufficialmente l’11 gennaio 2014 – racconta Matteo Cantasale – io lavoravo da 8 anni in un altro ristorante, ma avevo maturato la voglia di misurarmi in altre esperienze, così quando verso metà 2013 ho visto che la gestione precedente cedeva l’attività, ho iniziato a valutare di prenderlo in gestione. In questa avventura mi ha affiancato, come socia, mia sorella Annalisa, che non aveva mai avuto esperienze in questo settore. In sala è presente, dall’inizio, la mia ragazza Carolina. E poi mia mamma, che mi ha sempre dato una mano per quanto riguarda contabilità e tanti altri aspetti. Oggi abbiamo anche altri tre dipendenti". E così il locale, attraversando anche la bufera economica provocata dalla pandemia, è divenuto un punto di riferimento del centro storico marignanese sempre più ricco di attività e ristoranti con luoghi di ritrovo per residenti e turisti di tutte le età in un territorio ricco di cultura ed ed enogastronomia.

lu.pi.