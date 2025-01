Lunghe code al passaggio a livello. Il Comune invia la municipale: "Va evitato il caos per il Sigep"

Vigili davanti alla sbarra, del passaggio a livello di Rivabella, si intende. Se la lettera al ministro dei Trasporti, Salvini, a Rfi e all’ente Ansfisa non ha dato la momento alcun riscontro, a cercare di limitare i danni per le lunghe file che sta provocando l’aumento dei tempi di chiusura del passaggio a livello, saranno i vigili. La misura straordinaria sarà attiva durante i giorni del Sigep, quando i problemi di traffico nella zona nord non potranno che peggiorare per l’afflusso di mezzi in arrivo e in uscita dalla Fiera. Con le attese infinite in via XXV Marzo 1831, davanti alle sbarre, le file potrebbero diventare talmente lunghe da intasare la viabilità in altri assi strategici, dal lungomare a via Sacramora. Per evitare che questo accada, nelle giornate del Sigep, Comune e Ieg hanno concordato un servizio ulteriore da parte della municipale. Il crocevia in corrispondenza del passaggio a livello sarà presidiato da una unità della Polizia locale composta da quattro agenti, che avrà il compito di indirizzare la circolazione lungo le vie alternative. I mezzi che arriveranno da sud (Rivabella, San Giuliano Mare), saranno quindi deviati sul lungomare (viale Toscanelli e via Dati) per poi risalire a monte da via Polazzi e immettersi quindi in via Mazzini, per raggiungere il centro studi o proseguire verso nord.

Si tratta di un servizio ulteriore rispetto a quello già straordinario previsto in occasione del Sigep che vedrà 70 agenti operativi sulle strade divisi in tre turni giornalieri, a presidiare oltre venti punti nevralgici lungo i percorsi che conducono alla Fiera, sia di collegamento verso l’autostrada, che in direzione dell’asse della Statale 16, la zona mare e il quadrante centro-sud della città.

"Ancor prima del taglio del nastro, mi sento di ringraziare le donne e gli uomini del corpo di Polizia locale che nei prossimi giorni saranno chiamati ad un impegno straordinario per gestire al meglio la viabilità, alla luce dell’affluenza di visitatori che si attende per una delle principali fiere" premette l’assessore alla polizia locale Juri Magrini. Oltre ai ringraziamenti c’è anche un sassolino dalla scarpa che l’assessore si vuole togliere. "All’impegno del personale della polizia locale si aggiunge un ulteriore sforzo, tutt’altro che banale, per poter limitare le conseguenze delle nuove disposizioni nazionali che regolano le tempistiche di apertura e chiusura delle sbarre dei passaggi a livello, introdotte per altro senza alcun confronto o almeno comunicazione preventiva. Ancora una volta l’amministrazione comunale, e quindi la comunità cittadina, si trova a doversi far carico di gestire e tentare di risolvere o mettere una pezza a situazioni problematiche che poco hanno a che vedere con competenze e responsabilità in capo agli enti locali. Detto ciò, cercheremo di fare il massimo per cercare di limitare i disagi, nella consapevolezza che sono giorni eccezionali in concomitanza di un evento che alimenta l’economia del territorio".

Andrea Oliva