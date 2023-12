Maltrattamenti in asilo. Prosciolta la maestra

Si chiude con un’archiviazione, che la scagiona completamente da ogni ipotesi di reato, la battaglia legale di una maestra riminese che si è ritrovata alla sbarra con un’accusa pesantissima: aver maltrattato e umiliati gli alunni di una scuola dell’infanzia di Rimini. Era stata la stessa Procura di Rimini a chiedere l’archiviazione per la 66enne, difesa dall’avvocato Milena Montemaggi, dopo aver acquisito e analizzato la documentazione trasmessa dal Comune, che sui presunti episodi di maltrattamento aveva aperto un’istruttoria. A seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal legale dei familiari di alcuni alunni, la ‘palla’ è però passata al gip del tribunale di Rimini. Che alla fine del procedimento ha respinto l’istanza di opposizione, di fatto avvallando la tesi della Procura di Rimini, ed ha emesso un decreto di archiviazione. Il giudice è giunto alle medesime conclusioni del Comune, ritenendo che non sia possibile addebitare alla 66enne un uso sistematico della violenza fisica e psicologica né comportamenti compatibili con un abuso dei mezzi di correzione. Si chiude in questo modo un’odissea giudiziaria cominciata nel 2018, quando la vicenda era balzata agli onori della cronaca. Tutto era partito dalle segnalazioni di un’altra lavoratrice in servizio nella stessa scuola dell’infanzia di Rimini. La dipendente aveva deciso di rivolgersi al Comune, puntando il dito contro la maestra perché - a suo dire - avrebbe avuto un comportamento maltrattante e poco appropriato verso tre alunni di 4 e 5 anni. Bicchieri strappati di mano, urli in faccia, umiliazioni. Questi alcuni dei presunti episodi che era stati portati all’attenzione dell’amministrazione comunale. Il Comune di Rimini aveva dunque avviato un’indagine interna. Erano state convocate e sentite diverse persone tra quelle facenti parte del personale in servizio nella struttura. Al termine dell’istruttoria, non erano emersi profili di responsabilità grave da parte della maestra, alla quale era stata comunque applicata una sospensione di 15 giorni. In seguito tutti gli atti erano stati trasmessi alla Procura di Rimini. A ottobre un altro caso di presunti maltrattamenti su minori era giunto a sentenza con la condanna a 2 anni, 8 mesi e 10 giorni di Loredana Pacassoni, la maestra dell’asilo ’il Delfino’ di Rimini. Secondo le indagini dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la maestra aveva maltrattato i suoi alunni con metodi educativi discutibili.