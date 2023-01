Montecopiolo, “Maria Cristina è morta per salvare i suoi animali"

Montecopiolo (Rimini), 29 gennaio 2023 – “Maria Cristina è rimasta fino all’ultimo accanto ai suoi amati animali. Non li avrebbe mai abbandonati, nemmeno di fronte alla tormenta che si è abbattuta sulla Valmarecchia".

Maria Cristina: il ritrovamento sotto un cumulo di neve

A parlare sono gli amici della 69enne di Montecopiolo, il cui corpo senza vita è stato trovato venerdì scorso nascosto sotto la neve dopo cinque giorni di ricerche. Il cadavere di Maria Cristina si trovava a circa duecento metri di distanza dalla sua abitazione, un casolare nella frazione di Monte D’Arco.

Quello stesso casolare che l’ex psichiatra in pensione aveva trasformato in una sorta di oasi per animali, un vero e proprio rifugio per cani, gatti e cavalli malandati, affetti da patologie o vittime di maltrattamenti. Quelli che nessuno voleva, e che lei aveva ribattezzato "i miei rottamini".

"Cristina – ricorda su Facebook l’amico Marco Fornari – amava gli animali, erano la sua vita, era sempre disponibile ad aiutare, sempre Non si è mai tirata indietro, e preferiva salvare i vecchi e malati. Mi raccontava che alcuni suoi pazienti volevano che alla sedute ci fosse Pisolo, un cagnolino cieco, che dava loro serenità. Era buona, è morta per aiutare i suoi animali. È morta assiderata perché neppure la tormenta l’avrebbe fermata".

Al loro arrivo a Monte d’Arco, lunedì scorso, non appena scattato l’allarme, i soccorritori si sono trovati davanti a una vera e propria fattoria in miniatura: una quarantina di cani, una sessantina di gatti, due cavalli, un pony e un asino. In accordo con la famiglia e il servizio veterinario, gli animali di Cristina sono stati legalmente presi in carico da Enpa.

"Abbiamo provveduto a trovare loro una sistemazione temporanea, grazie anche alla collaborazione di Apas San Marino e del canile di Forlì – spiega Cecilia Bravo, presidente della sezione riminese dell’ente per la protezione degli animali –. La nostra cara amica è rimasta fino all’ultimo al fianco delle sue amate creature: non le avrebbe abbandonate per nulla al mondo".

Come adottare gli animali di Cristina

L’Enpa precisa che "per eventuali richieste di adozione o stalli è possibile contattare i numeri 338168790 o 3355708296". Sul corpo di Cristina – ritrovato da un cane da ricerca del soccorso alpino della Guardia di Finanza – verrà disposta l’autopsia al fine di accertare le cause del decesso. Tra domenica e lunedì, la donna potrebbe essere uscita di casa per recuperare un cane fuggito dall’abitazione oppure per raggiungere la stalla dove accudiva un cavallo malato o ancora per andare a prendere del mangime nella macchina, ritrovata a circa 350 metri dall’abitazione. Potrebbe essere stata colta da un malore o essere rimasta bloccata in mezzo alla bufera.