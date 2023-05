Mattei: "Si tratta di un fenomeno troppo diffuso"

Francesca Mattei, assessora con delega per i Diritti e benessere degli animali, è intervenuta con un commento sul macabro episodio del gabbiano ucciso, delineando da una parte le intenzioni dell’Amministrazione, che adesso pensa a regolamentare la tutela degli animali selvatici, e dall’altra condannando senza se e senza ma, lo spregevole gesto di chi ha sparato. "Dobbiamo purtroppo ancora registrare episodi di violenza nei confronti di animali, che avvengono sul territorio riminese. Quella che resta al momento – aggiunge la Mattei – è la rabbia per un episodio meschino, misero e di una cattiveria fine a sé stessa". L’assessora sottolinea poi con forza i casi reiterati di crimini contro gli animali nel riminese. "Non è la prima volta che accade, la situazione è purtroppo più diffusa di quello che si pensi". Sono, infatti, mediamente "una decina all’anno" gli animali colpiti da proiettili e poi soccorsi dal Cras, il Centro di recupero della fauna selvatica a cui la Mattei rivolge un rinnovato "ringraziamento della comunità locale per il lavoro svolto a servizio e a tutela degli animali in difficoltà". "Quello che rimane - conclude nello sdegno Francesca Mattei – è la pena per chi si diletta a far soffrire senza motivazione, per puro cinismo e istinto primordiale, un gabbiano, lasciandolo a terra sanguinante. Un moto interiore che si confà soltanto a una grande bassezza umana. Su questo come amministrazione comunale vogliamo essere chiari, e siamo al lavoro per realizzare un regolamento, di affiancamento a quello sugli animali domestici, per promuovere la tutela e il benessere degli animali selvatici, nella speranza che anche episodi del genere siano il più possibile scongiurati".

ag.c.