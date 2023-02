Maurizio Costanzo morto: ha raccontato la Riviera, le battaglie per Gessica Notaro e San Patrignano

Rimini, 25 febbraio 2023 – Ha cambiato il modo di fare televisione. E ha portato tanta Rimini nel suo ’salotto’ sul piccolo schermo. E’ stato un amico di Rimini e San Marino Maurizio Costanzo, morto ieri a Roma (era ricoverato da una settimana) a 84 anni. Profondo il legame che lo legava a Vincenzo Muccioli, fondatore di San Patrignano.

Negli anni ’80 più volte Costanzo ospitò Muccioli al Maurizio Costanzo show, sostenendolo durante i processi affrontati da Vincenzo. Anni duri per Sanpa, in cui il giornalista e conduttore fu sempre al fianco della comunità. Il rapporto con San Patrignano è proseguito anche dopo la morte del fondatore. Tra il 1997 e il 1999 Costanzo registrò infatti alcune puntate del suo protgramma proprio dalla comunità di San Patrignano, dov’era stato la prima volta in visita negli anni ’80. Due anni fa chiamò Andrea Muccioli come ospite del Maurizio Costanzo show.

Gessica Notaro al Maurizio Costanzo Show

Dal suo ’salotto’ televisivo Costanzo ha saputo raccontare, come pochi altri, anche le tendenze e le mode della Riviera, invitando deejay e personaggi del mondo della notte. Tra loro anche Adriano Maria Marcone, noto (all’epoca) come MasterBubi, che si era fatto conoscere perché durante il programma tivù distruggeva i dischi... Costanzo ha lanciato, tra gli altri, il comico e imitatore Carlo Frisi e Rita Carlini, diventata negli anni ’90 un’ospite fissa della sua trasmissione e poi attrice di cinema e televisione, grazie alla fama conquistata con il programma.

Tra i (tanti) riminesi passati dal Maurizio Costanzo show anche Gessica Notaro. Gessica accettò di mostrarsi in tivù per la prima volta nell’aprile 2017, tre mesi mesi dopo l’agguato con l’acido subito dal suo ex, Edson Tavares, proprio nella trasmissione di Costanzo. Che in quell’occasione aveva attaccato il gipi Vinicio Cantarini ("faccio i complimenti a questo giudice", aveva ironizzato), per non aver disposto l’arresto di Tavares prima dell’aggressione, come aveva chiesto la Procura.

Il conduttore era stato querelato dal gip, e lo scorso dicembre Costanzo è stato condannato per diffamazione a un anno e al risarcimento di 40mila euro. "Non commento le sentenze – la reazione di Costanzo – Io so solo di aver difeso una giovane donna che è stata sfregiata".