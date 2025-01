Memorial Serafini, vince Angeloni. Trionfa in finale su Campagnola

È Leonardo Angeloni a trionfare al "6° Memorial Pietro Serafini", il torneo organizzato dal Tennis Club Riccione e dotato di 2000 euro di montepremi. Angeloni ha sconfitto in finale Riccardo Campagnola per 6-2, 6-3 e si è aggiudicato da protagonista l’open dopo una serie di ottime prestazioni. Davanti a una bella cornice di pubblico, l’atto finale ha visto subito il 19enne anconetano, neo portacolori del Ct Filottrano, andare in fuga dal 2-2 del primo set. Il giovane marchigiano, autore di un torneo molto brillante, ha realizzato da lì una striscia vincente di sei giochi, salendo sul 6-2, 2-0. A quel punto sembrava tutto finito, ma è arrivata la reazione di Riccardo Campagnola. Il portacolori del Ct Vicenza, testa di serie n.3, ha pareggiato i conti sul 2-2, ma è stata solo un’illusione, con l’avversario a chiudere sul 6-3. Al termine Angeloni ha ricevuto la coppa dalle mani del presidente del Tc Riccione, Moreno Pecci.

I risultati delle semifinali: Leonardo Angeloni (2.3, n.4)-Nicolas Compagnucci (2.4, n.8) 6-4, 6-1, Riccardo Campagnola (2.3, n.3)-Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.2) 6-1, 0-6, 6-3. Alle battute finali anche i tabelloni intermedi. In quello di quarta categoria, il 4.1 Elia Michelangelo Cicognani (n.1), portacolori del Ct Cicconetti, ha battuto in finale Loris Pasini (4.1 del Ct Meldola) per 6-2, 6-2. Nel tabellone di terza, finale tra il 3.2 Alessandro Pesaresi (Ten Sport Center) e il beniamino di casa Luca Butti, che si è imposto per 7-5, 6-4.