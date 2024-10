‘Mentre Vivevo’ tra pregiudizi e diversità

"Il festival dell’amarezza", potrebbe essere questo titolo della decima edizione di ‘Mentre Vivevo’, rassegna di teatro contemporaneo per il sociale in scena nella Sala teatro di Poggio Torriana . Paola Vannoni e Roberto Scappin hanno presentato ieri il nuovo programma che, purtroppo, non festeggerà il Capodanno. Quest’anno il cartellone si vede costretto a un drastico taglio, con sei appuntamenti che si interrompono a inizio dicembre. Pochi gli incontri, ma comunque ricchi di significato. "Questa nuova edizione - spiega la Vannoni - racconta di pregiudizi, intolleranze, diversità e ideologie". Protagoniste quasi assolute le donne, tra cui Roberta Torre, regista e autrice, e la performer Eleonora Sedioli, che nasce a con Masque Teatro.

L’apertura della rassegna, domenica 13 ottobre alle 17.30, sarà dedicata alla Giornata della Salute mentale, ospite la regista e autrice Roberta Torre, che presenterà il film ‘Mi fanno male i capelli’. A seguire l’incontro con Torre e il regista Andrea Laquidara, per un approfondimento sullo sguardo che il cinema offre riguardo alla salute mentale.

Domenica 27 ottobre, protagonista Enoch Marrella che con ‘Tecnicismi & baldoria’ evidenzia come la spettacolarizzazione della vita sia dilagante nella società odierna. Un altro segmento della produzione di Roberta Torre è in programma per domenica 10novembre con la proiezione di ‘Le favolose’, docu-fiction sul mondo trans.

In scena il 17 novembre ‘Maria’, della compagnia triestina Hangar Teatri, progetto dedicato alla Giornata a contrasto della violenza sulle donne. Tra magia e mito la proposta della compagnia forlivese Masque Teatro di domenica 1 dicembre che presenta con ‘Voodoo’, un esempio di teatro spirituale.

Chiude la rassegna domenica 8 dicembre, in collaborazione con il Comune di Poggio Torriana e l’Associazione Gli amici del Mulino Sapignoli, la proiezione del film per famiglie e, a seguire, l’inaugurazione del presepe.

Andriy Sberlati