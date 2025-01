Mercato dell’auto col freno a mano: "Caos incentivi e prezzi troppo alti: il 2024 è stato un altro anno fiacco"

Ci speravano tutti nella ripresa del mercato dell’auto, dopo anni da dimenticare. Nei primi mesi del 2024 erano arrivati buoni segnali, grazie alle vendite trainate dagli incentivi statali e dagli sconti delle case. Ma la ripresa tanto auspicata, alla fine, non c’è stata. In Italia il 2024 ha chiuso, stando ai dati appena elaborati da Unrae (l’Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri), con poco meno di 1 milione e 559mila auto nuove vendute: il calo è dello 0,5 per cento rispetto al 2023, che già era stato un anno piuttosto fiacco. Nella nostra provincia è andata meglio: le macchine vendute sono state 6.745 in totale, 426 in più rispetto alle 6.319 immatricolate nel 2023, con un incremento superiore al 6 per cento. Un aumento figlio soprattutto delle vendite dei primi 4 mesi dell’anno: da gennaio ad aprile le immatricolazioni erano già a quota 2.353, contro le 2.024 dello stesso periodo del 2023. Ma appena è finito l’effetto degli incentivi, il mercato è tornato a essere stagnante. E restano ancora lontanissimi i numeri del 2019, quando furono vendute 9.425 auto nuove nel Riminese.

"Sono diversi i fattori che hanno penalizzato il 2024, frenando quella ripresa che tutti auspicavamo – spiega Giovanni Piraccini, titolare della Renauto e presidente dell’Acar (è l’associazione che riunisce tutti i concessionari del Riminese) – Su tutti ha pesato il caos incentivi: tanta confusione su quando sarebbero arrivati e con quali modalità, e quando finalmente sono arrivati sono terminati troppo velocemente. Questo ha frenato soprattutto l’acquisto delle vetture elettriche". Ma a penalizzare il mercato "sono stati anche i prezzi, che sono ancora troppo elevati per quasi tutte le auto di ogni segmento". Il caro prezzi "scoraggia specialmente chi intende acquistare macchine piccole o medie". Non a caso "per quanto riguarda il mercato delle vetture usate, le più ricercate sono proprio le auto delle fasce di segmento più basse".

I numeri dicono che Dacia è stata, anche per il 2024, il marchio più venduto a Rimini: 643 le auto immatricolate (nel 2023 erano state 592). Completano il podio Toyota (520 auto vendute) e Volkswagen (447), a seguire nella top ten Citroen (359), Renault (355), Kia (340), Peugeot (327), Fiat (287), Hyundai (275) e Opel (264). Bene Audi (218 auto vendute) e Bmw (210), entrambe in crescita, mentre cala Mercedes (171). In crescita anche Land Rover (96 auto immatricolate) e soprattutto Porsche, che nel 2024 ha quasi raddoppiato (51, contro le 30 del 2023). L’anno scorso sono state vendute a Rimini anche un’Aston Martin, 4 Maserati e altrettante Lamborghini.