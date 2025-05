Metromare, Cattolica accelera. Via libera alla richiesta dei fondi

Metromare: Cattolica accelera. Ieri la Giunta ha dato il via libera alla presentazione dell’istanza di finanziamento del terzo tratto del Trc (Trasporto Rapido Costiero) da Riccione a Cattolica con fermata al Parco Le Navi, al confine dunque con Misano e Portoverde. "Abbiamo mosso un ulteriore passo per la realizzazione di un’infrastruttura strategica che rappresenta una priorità per la nostra città e per tutto il territorio – spiega la sindaca Franca Foronchi – Con il nostro via libera, ora il Comune di Misano, che è capofila del progetto, potrà allegare la documentazione tecnico-amministrativa alla richiesta di finanziamento da presentare al ministero. È un’opera da oltre 100milioni di euro. Un investimento che sarà interamente coperto con fondi Pnrr. Un’opera che aspettiamo da anni che diventi realtà ed ora il progetto è qui. È un collegamento fondamentale per il nostro turismo e commercio. Cattolica sarà collegata in modo veloce alla fiera di Rimini e questo ci permetterà di intercettare anche quel tipo di flusso turistico-congressuale che sarà poi a beneficio delle nostre strutture ricettive. In attesa che vengano realizzati trasporti diretti, il Metromare potrà collegarci meglio anche all’aeroporto di Rimini. È un’opera moderna, funzionale e sostenibile, che si avvale di veicoli a trazione interamente elettrica e quindi a emissione zero".

L’istanza sarà inviata al ministero entro il 31 maggio. Ed entro l’anno potrebbe arrivare il via libero da Roma al finanziamento. Un’opera che potrebbe definitivamente destagionalizzare il turismo della Regina grazie al collegamento con la Fiera di Rimini durante tutto l’anno e con le infrastrutture sportive della riviera. Un’opera che potrebbe dare un impulso di riqualificazione a tutta la zona Nord di Cattolica dove, ad esempio, gli operatori chiedono da tempo di mettere mano al rinnovo di Piazzale delle Nazioni.

Luca Pizzagalli