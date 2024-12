Mongolfiere in parata sul Titano

Continua il fantastico viaggio del Natale delle Meraviglie a San Marino, dove l’atmosfera unica del centro storico si trasforma in un autentico Luogo d’altri tempi. Oggi, alle 16.30, avrà inizio lo show delle mongolfiere, una scenografica parata nel centro storico con attori trampolieri accompagnati da mongolfiere interamente realizzate a mano. Lo show è tratto dal romanzo ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ di Jules Verne: partiti a bordo di mongolfiere per un folle viaggio attorno al mondo, gli esploratori hanno perso la giusta rotta sospinti dai vari venti e il viaggio continua tra straordinarie avventure per raggiungere l’ambita meta grazie anche all’aiuto di passanti e spettatori che incroceranno sul loro percorso. Oggi, e anche domani, ritornano poi le corse con l’elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro dalla Galleria Montale: un viaggio negli anni ‘40.