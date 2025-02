Monopattini e codice stradale, quale destino?

I monopattini elettrici sono diventati un mezzo di trasporto molto popolare in città, per oro praticità e basso impatto ambientale. Ma questi mezzi sollevano numerosi problemi legati alla sicurezza, al loro uso improprio e alla loro gestione. Il 14 dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo codice stradale che riporta l’obbligo di circolazione solo su strade urbane con il limite di 25 km/h e dell’assicurazione. Va poi sempre indossato il casco e lo si può usare solo dai 14 anni in su. L’entrata in vigore del nuovo codice potrebbe avere forti effetti negativi, come spingere gli utenti abituali a preferire l’uso di mezzi privati come taxi o auto non elettriche mandando a monte anni di investimenti in mobilità green. Davanti all’insicurezza generale e legislativa, gli incidenti non fanno altro che crescere. La risposta al problema del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini è decisa: "Ci si organizza. A Parigi li hanno messi fuori legge. Altre amministrazioni di sinistra li hanno vietati. L’anno scorso ci sono stati 300 incidenti e 18 morti. Bisognerebbe rimediare come in Francia". Tra la confusione generale, sia legislativa che pratica, il numero di morti sale. I monopattini saranno il futuro della mobilità green?

Emma Lucchini, Maria Mussoni, Gianmarco Berlini, Matteo Birocci III M