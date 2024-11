Natale, Rimini scende in pista . Villaggio di ghiaccio al porto

Una pista per il pattinaggio sul ghiaccio di 600 metri quadrati circondata da luci e decorazioni, un circo per spettacoli per bimbi, concerti ed eventi, il mercatino sulla spiaggia e un villaggio natalizio con casette di legno in stile tirolese. Si chiamerà Ice Village Rimini e sorgerà tra piazzale Boscovich e la spiaggia libera, a due passi dal molo di levante, da sabato 30 novembre, fino al 12 gennaio.

L’amministrazione comunale ha aggiudicato alla ditta di Produzioni Massimo di Francesco il bando pubblico ’natalizio’. Con il quale si puntava a "individuare un soggetto privato a cui concedere l’utilizzo dell’area di piazzale Boscovich e di una porzione della spiaggia libera adiacente per realizzare il tradizionale villaggio natalizio". Che offrisse, queste le condizioni del bando, "intrattenimenti ed animazioni e con la pista per pattinare sul ghiaccio per offrire una programmazione di animazione, spettacolo, pattinaggio su ghiaccio e intrattenimento in occasione delle feste di Natale e Capodanno".

La proposta prevede la realizzazione di un Ice Village Rimini che vedrà sorgere in piazzale Boscovich una pista al coperto per il pattinaggio sul ghiaccio di 600 metri quadrati "con maestri pinguini" e un’area riservata per il noleggio di 350 pattini. Lì vicino, sulla spiaggia libera, un Chapiteau Happy Circus per ospitare spettacoli per bambini e teatro. Ma anche concerti ed eventi gastronomici accanto alla tensostruttura che ospita il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa. La realizzazione del villaggio è "a carico del privato – sottolinea l’amministrazione comunale – e rappresenta il completamento del programma di intrattenimento e spettacolo che tradizionalmente la città di Rimini organizza durante le festività di fine anno".

Bocche stracucite sugli eventi di Natale e Capodanno (il programma dettagliato sarà diffuso nei prossimi giorni). Di certo ci saranno il tradizionale concertone al mare, l’incendio-spettacolo al Castello, musei aperti con due mostre da non perdere, su Marcello Mastroianni e Andy Warhol.

Mario Gradara