Natale ‘stellare’. Luci accese il 23 novembre

Il conto alla rovescia è partito. ll 23 novembre Rimini accende ‘il sogno del Natale’, l’illuminazione lunga più di 90 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Un grande cielo ‘planetario’ con stelle luminose, luna, astri e stelle comete caratterizzerà l’illuminazione delle prossime festività con luci bianche calde e con soggetti di tipo tradizionale natalizio con tocchi di oro e rosso. Ad accendere la magia del Natale sabato 23 novembre, sarà un suggestivo conto alla rovescia che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania. La zona dell’Arco d’Augusto sarò caratterizzata da un grande allestimento scenografico: nelle zone verdi a destra e a sinistra dell’Arco ci saranno le sagome luminose del presepe rischiarate dal globo della grande stella cometa tridimensionale. Piazza Cavour diventa una passeggiata nel cielo infinito, grazie all’installazione di pianeti, luna, stelle posate su due scie luccicanti di moquette rossa sovrastate da un cielo di luci bianche aeree, ravvivate da scintillii rossi, e dall’albero di Natale al centro della piazza. Tendine aeree decorate da pianeti, lune e stelle che proseguono per tutte le vie del centro storico, borghi, lungomari e forese con installazioni natalizie tridimensionali poste nei punti strategici della città. In piazza tre Martiri il grande albero di Natale sintetico alto 18 metri carico di stelle, lune e pianeti coronato da una stella cometa e contornato da un basamento argentato e da un cielo di luci aeree da cui pendono astri bianchi luminosi ravvivati da scintillii rossi. Nella zona del porto la pista di ghiaccio e il villaggio natalizio fra piazzale Boscovich e la spiaggia del villaggio natalizio.