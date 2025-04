Nek, Renga e Britti per dimenticare Linus

di Nives ConcolinoPalcoscenici diffusi e una sfilata di star della musica italiana di ogni genere per Riccione City Music. In vista di Pasqua, a sorpresa, la Perla svela i primi nomi degli artisti che quest’estate si esibiranno in concerto tra i piazzali Roma e Ceccarini, arena degli Olivetan e spiaggia. Tra gli eccellenti Alex Britti, Nek, Francesco Renga e Syria. Si aggiungono poi Irama e i ’big’ del rap italiano come Lazza, Anna Pepe, Guè e Luchè. Ma è solo un assaggio. Nei prossimi giorni infatti si conosceranno tutti i protagonisti italiani e di fama internazionale degli oltre venti concerti inseriti dal Comune nel palinsesto che, dal 26 luglio al 24 agosto, spazierà tra pop, urban, jazz e cantautorato, tutto rigorosamente live. È questo il cambio di strategia, annunciato nel momento in cui si è interrotto il rapporto con Radio Deejay, che nell’ambito del contest, dedicato alle giovani proposte, concludeva le serate con due o tre ospiti.

Nello specifico, il Riccione Summer Music, in Piazzale Roma, ospiterà sei grandi concerti gratuiti firmati da artisti di punta che hanno imbastito la storia della musica italiana. Qui in agosto, martedì 5, farà tappa il Nek Hits - Live 2025, tour durante il quale Nek, che proprio a Riccione a inizio anni Novanta vinse il suo primo premio al talent ‘Riccione on the rock’, organizzato da Comunità Aperta, proporrà un viaggio attraverso i suoi grandi successi registrati in trent’anni di brillante carriera. Giovedì 7 agosto invece spazio al live Angelo-venti, tour con cui Francesco Renga celebra i vent’anni della sua Angelo, brano vincitore del Festival di Sanremo. Altro importante appuntamento mercoledì 20 con Alex Britti, che con i suoi successi ha varcato i confini nazionali. Celebrerà il suo album It.Pop, che dato il via alla sua ultraventennale carriera.

Si compone intanto il cartellone del "Versus Festival" che si terrà sempre in agosto al parco degli Olivetani. Ad aprire, il primo del mese, sarà Irama, cantautore amatissimo da giovani, premiato con vari dischi di platino. Il 2 invece spetterà ad Anna illuminare la scena: una delle artiste femminili più seguite nel panorama urban nazionale, e Guè, icona del rap italiano. L’8 agosto seguirà Luchè, rapper e produttore napoletano che ha rivoluzionato la scena italiana dell’hip hop. E il 13 Lazza, protagonista indiscusso delle classifiche italiane degli ultimi anni. I concerti del Versus saranno a pagamento. Per il terzo anno, dal 26 luglio al 3 agosto, piazzale Ceccarini tornerà poi a ospitare a ingresso libero Riccione Summer Jazz, l’unico evento del festival a pagamento è in programma al parco degli Olivetani e sarà quello con I Patagarri, rivelazione dell’X Factor 2024. Dal 22 giugno il via alle Albe in controluce, primo appuntamento con Kledi e Syria alle 5 sulla spiaggia libera del Marano, tra Opera Beach e Samsara.