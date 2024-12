"Nessun aumento delle tasse a Santarcangelo per il 2025"

I saluti di fine anno. La cerimonia di conferimento dell’Arcangelo d’oro a Guido Fontana, operatore sociale che ha dedicato la sua vita ai progetti per aiutare i giovani e i più fragili. L’appuntamento è per stamattina, nella sala del consiglio comunale. Ma non sarà l’ultimo ’atto’ dell’anno per l’amministrazione. Già perché subito dopo le feste di Natale, il 27 dicembre, il consiglio comunale tornerà a riunirsi per discutere e votare la manovra del bilancio 2025 e la programmazione finanziaria per il prossimo triennio.

Sul fronte delle tasse comunali, annuncia l’assessore al bilancio Gianni Giambi (nella foto), "non ci sarà alcun aumento". Così ha stabilito la giunta Sacchetti, nel primo bilancio del suo mandato. Pertanto "resta invariato l’addizionale Irpef – spiega Giambi– così come non andremo a toccare né l’Imu, né il canone di occupazione del suolo publico, né la tassa per l’esposizione pubblicitaria. Invariato anche il canone per i mercati". E "non ci saranno incrementi nemmeno per gli asili nido e per tutti gli altri servizi a domanda individuale". Resta da capire che cosa farà l’amministrazione di Santarcangelo con la Tari (la tassa rifiuti), che negli ultimi anni è cresciuta costantemente, qui come altrove. "Ma per la Tari – ricorda Giambi – avremo tempo fino alla fine di aprile per discutere e approvare la tariffa del 2025". Durante il consiglio di venerdì si discuterà poi la situazione delle aziende partecipate dal Comune di Santarcangelo: la relazione sarà illustrata dall’assessore Luca Paganelli. Verrà inoltre rinnovata la convenzione, con la Provincia, per la figura del segretario generale, che continuerà a dividersi tra i due enti.