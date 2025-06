Non si ferma l’avanzata del mare

Continua l’avanzata del mare a Riccione. Ieri, dal pomeriggio, le nuvole che hanno lasciato la riviera dopo quasi diciotto ore di pioggia, si sono congedate con una mareggiata. Il vento ha cambiato velocemente direzione e il mare ha iniziato ad avanzare. Nella zona a ridosso di piazzale San Martino, le onde sono arrivate alla terza fila di ombrelloni lasciando i lettini in acqua. Decine di metri percorsi dal mare rispetto alla battigia. Il fenomeno è proseguito per buona parte del pomeriggio impedendo a bagnini di sistemare e ripulire le zone dove le onde sono arrivate portando con sé quanto avevano raccolto in Adriatico. Quanto accaduto ieri ha messo in luce ancora una volta quanto quest’anno vi siano zone dell’arenile che già in giugno soffrono non appena il mare comincia ad avanzare. Problemi di erosione che colpiscono non solo la zona sud, ma anche quella a ridosso del porto, dove non c’è la barriera soffolta in sacchi di sabbia, e la parte di arenile a nord del porto che inevitabilmente risente delle correnti che si generano a nord dell’imboccatura.