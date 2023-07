Notte Rosa, prove di ripresa "Ricaduta economica evidente"

Per sapere se la Notte Rosa, giunta alla sua 18esima edizione, abbia superato o meno l’esame ’di maturità’, bisognerà attendere le prossime ore, quando i dati saranno messi nero su bianco. Ora come ora, per il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, il Capodanno dell’estate conferma "il suo ruolo di grande evento di sistema, capace di attirare e di risvegliare l’interesse di un pubblico vastissimo ed eterogeneo". D’altra parte "le prime impressioni espresse da tutti i sindaci delle località coinvolte certificano l’apprezzamento per i tantissimi appuntamenti che hanno composto il calendario della Notte Rosa". Per l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini è stata una "occasione di leggerezza e incontro tra le persone. Un momento di conforto sicuramente per gli emiliano-romagnoli, in particolare quelli danneggiati dalle alluvioni di maggio". "Da lunedì (domani, ndr) - conclude Corsini – ci metteremo al lavoro per ripensare, dopo la raggiunta maturità, un evento che ha segnato la storia della nostra Riviera negli ultimi 18 anni, anche nell’ottica dell’internazionalizzazione, come suggerito anche dal direttore creativo Claudio Cecchetto".

Il lungo weekend della Notte Rosa si concluderà oggi con ultimi appuntamenti tra costa ed entroterra. Tantissime persone questa mattina si sono risvegliate alle prime luci dell’alba accompagnate dalla magia e dai suoni dei concerti andati in scena sulle spiagge di Rimini e Riccione. Alle 21.30 si accenderanno i riflettori sul live show di Elettra Lamborghini, in piazzale Capitaneria di porto a Bellaria. A Torre Pedrera prosegue La Notte Rosa baby in piazza Sacchini, In piazza Pascoli a Viserba, dalle 21 sarà la volta del concerto tributo a Lady Gaga a cura dei Judas. A Riccione la giornata è iniziata con Paola Turci all’alba, mentre a Villa Mussolini è visibile una mostra dei più amati fotografi del XX secolo: Robert Doisneau. L’Acquario di Cattolica offre la possibilità a tutti i visitatori di assistere ad uno dei momenti più spettacolari della giornata: il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni. In via Garibaldi a Coriano si terrà Gramigna - Le storie della buona terra, evento che promuove la biodiversità. Enogastronomia e territorio saranno gli ingredienti di GustaBorgo a Montefiore Conca. Radio Ufo 78 è il titolo dell’iniziativa che a San Giovanni in Marignano andrà in scena con un reading concerto, una sorta di radiodramma dal vivo con scrittori e musicisti.

l.m.