Nuovo asfalto in via Irma Bandiera: sono partiti i lavori

Sono partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi ed asfalti in via Irma Bandiera, arteria principale del quartiere Violina, Casette e Porto, che attraversa tutto l’abitato fino a giungere al ponte sul fiume Tavollo, al confine con Gabicce Mare. L’amministrazione comunale ha già confermato che non verranno rimosse altre alberature, nonostante le radici abbiamo divelto il manto d’asfalto sia in alcuni tratti stradali e in alcuni marciapiedi. La risistemazione della via appartiene ad un più ampio quadro di intervento che prevede vari rifacimenti in altre vie storiche della città. È quasi completato, invece, l’intervento in via Del Porto dove nei prossimi mesi si attendono regole chiare e provvedimenti in ambito di viabilità e parcheggi.