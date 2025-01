Nuovo sito web per il Comune

Il Comune di Riccione annuncia il lancio del nuovo sito web istituzionale, accessibile all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it. "Questo aggiornamento rappresenta un importante traguardo nel percorso di innovazione digitale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini nell’accesso ai servizi pubblici. Il nuovo portale è stato realizzato seguendo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che definiscono standard per la chiarezza, la trasparenza e l’accessibilità dei siti della Pa. La struttura è stata progettata per facilitare la navigazione degli utenti, consentendo un accesso rapido e intuitivo alle informazioni e ai servizi offerti dal Comune.

Quattro le sezioni: amministrazione, con informazioni sugli uffici e i documenti istituzionali; Novità, che raccoglie comunicati stampa, avvisi e notizie; Servizi, dedicata alla modulistica e alle informazioni necessarie per accedere ai servizi comunali; e Vivere il Comune, con notizie su eventi e luoghi di interesse del territorio. Inoltre, la possibilità di navigare per argomenti rende ancora più semplice la consultazione.