Nuovo supermercato: c’è già la fila per un posto di lavoro

Una carica di quasi 450 persone è arrivata nei giorni scorsi a Santarcangelo per trovare impiego nel nuovo supermercato Eurospar che sbarcherà in città entro l’anno: sarà realizzato sulle ceneri dell’ex stabilimento Pagliarani lungo la via Emilia. Un camper è stato posizionato a Santarcangelo per quattro giorni e i selezionatori hanno incontrato complessivamente 420 candidati, con i quali sono stati avviati dei colloqui conoscitivi. Con 80 di loro è già stato pianificato l’incontro di approfondimento. Ma le attività di reclutamento e selezione proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un calendario che si estende anche per tutto questo mese, in altri spazi della provincia. Quali e quante figure acquisirà il nuovo punto vendita? Complessivamente l’organico sarà di 37 persone suddivise in vari reparti, dagli scaffali ai singoli banchi rivolti al pubblico. "Tutti i candidati arrivati sono molto desiderosi di conoscere l’azienda e mettersi in gioco" dice Sara de Lissandri, responsabile area vendite Aspiag Service Despar. Il direttore generale Despar, Alessandro Urban, ribadisce: "La sede di Santarcangelo è in fase di costruzione e i lavori termineranno a settembre. Si tratta di un’opera importante, ci stiamo lavorando con entusiasmo, vista l’importanza di avere un negozio in una realtà così importante della Romagna". I numeri del 2022 dell’azienda Aspiag Service Despar, fanno sperare anche per il futuro del punto vendita di Santarcangelo. La società ha realizzato un fatturato al pubblico complessivo, in regione, di oltre 350 milioni di euro e grazie agli 8,5 milioni di euro di investimenti ha incrementato il numero degli esercizi commerciali di altri 4 punti vendita. Uno sviluppo che ha permesso una crescita dell’occupazione con 27 nuove assunzioni, che fanno salire a 1.110 il totale dei collaboratori in Emilia-Romagna. E quest’anno toccherà a Santarcangelo, con la nuova apertura, e a Cervia, con un altro punto vendita.

r. c.