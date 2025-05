Oceanman, un settantenne sul podio della gara Sprint

Entra nel vivo quest’oggi la tre giorni di Oceanman a Cattolica perché alle 10 e poi alle 11.30 partono le gare più importanti, la 10 km Oceanman e 5 km Half Oceanman. Intanto si è conclusa ieri la Oceanam Sprint (gara di 2 km). Tra le donne ha vinto l’italiana Cristina Bertucci con 33 minuti e 29 secondi, seguita dalla ceca Adela Zimova, mentre al terzo posto è arrivata ancora un’italiana, Silvia Canazza. Tra gli uomini ha invece vinto il giovane Luca Sardi con l’eccellente tempo di 28 minuti e 41 secondi, mentre il secondo posto è andato allo statunitense Michel Heijnen, un atleta più esperto (già 38enne) che ha lottato fino all’ultimo ed è stato battuto di soli 2 secondi. Al terzo posto un altro italiano, Rosario Cucè, che con 33 minuti e 32 secondi ha probabilmente segnato la prestazione più importante della giornata: infatti Cucè, veneto, è nato nel 1955 e ha 70 anni. Si annuncia dunque anche oggi un’altra giornata di sport e spettacolo in piazza del Tramonto in zona porto a Cattolica. In particolare, questa mattina, dalle 9 alle 9 e 40, Renny proporrà una lezione di Functional Fitness, mentre dalle 16 alle 16 40, dopo la premiazione, arriverà Belen Carreras con la sua FunFit Dance, che sarà seguita da uno spettacolo di danza degli Underground Street Training. Non è tutto. Dalle 17 alle 14 ecco Ritmo Fit Dance con William Estudante. Da ricordare che sono ben 800 nuotatori in acqua, da 52 nazioni, gli atleti in acqua presenti a Oceanman Cattolica, con uno sprint finale nelle iscrizioni da tutto il mondo che ha segnato un nuovo doppio record per la manifestazione.

lu. pi.