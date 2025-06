Dalle 2 di notte in fila per entrare ad Aquafan

Esplodono il caldo e l’estate, e Aquafan ringrazia. Tanta voglia di scivoli e tuffi in collina. Il ponte del 2 giugno nei parchi riccionesi di Aquafan e Oltremare ha fatto registrare numeri importanti. Sono state circa 7mila le presenze tra sabato e ieri.

La voglia di lanciarsi negli scivoli del parco acquatico è ben testimoniata da Kian Tumedei, Matteo Martini e Mattia Minotti, tre ragazzi arrivati da Ravenna con un obiettivo: essere i primi a entrare dai cancelli del parco. Per non rischiare di essere preceduti sono arrivati in collina alle 2,30 della notte. "Siamo partiti dopo il turno di lavoro – raccontano i tre amici –. Per una volta volevamo provare a vivere questa esperienza. Abbiamo organizzato questa trasferta a novembre scorso. Ce l’abbiamo fatta a essere i primi assoluti".

La ‘medaglia d’argento’ è andata a Gabriele Marcaccini, Tommaso Urbinati, Jacopo Casadei e Marco Rossi tutti di Riccione: "La nostra sveglia è stata messa alle 5 e un quarto. Abbiamo chiesto un passaggio a uno dei nostri padri. Eravamo organizzatissimi ma quest’anno ci hanno battuto i ravennati. Ci riproveremo il prossimo anno".