"Offshore a Ravenna verso il via libera"

Si avvicina il via libera al progetto di impianto eolico offshore al largo di Ravenna. A tracciare un orizzonte di ottimismo il ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin (foto). Sia l’impianto di Ravenna che quello di Rimini, entrambi "a diverse miglia dalla costa", sottolinea il ministro, sono al centro delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ancora in corso. L’iter di Ravenna, però, "è molto più avanti", spiega Pichetto Fratin. Che aggiunge: "Essendo una commissione indipendente, non sono in grado di anticipare il parere. Ma per Ravenna credo che sia favorevole, almeno dalle considerazioni e osservazioni fatte".