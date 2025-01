Oltre novanta chilometri di fibra ottica in arrivo: collegate 3mila utenze

Oltre 90 chilometri di nuova fibra ottica sono in arrivo nel territorio di Bellaria Igea Marina, per collegare circa 3.100 nuove utenze, tra privati e aziende, attività commerciali e altre realtà imprenditoriali. I lavori di Open Fiber vanno avanti a ritmo serrato, nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’ partito a ottobre scorso. "L’intervento si concluderà entro quest’anno – dicono dall’amministrazione – Si tratta di uno sviluppo tecnologico importante per tutta la nostra comunità, di cui beneficeranno tante aree non ancora coperte dalla rete di connessione veloce". Negli ultimi giorni, i lavori hanno interessato prima via Torino poi via Novara. Questa settimana gli operai andranno avanti sempre in zona Cagnona, in via Cuneo e in via Fratelli Cairoli. I cittadini devono prestare attenzione ai cantieri e al cambio di viabilità in programma. I cantieri sono ben evidenziati da panellistiche e recintati con barriere arancioni. "La fibra ottica rappresenta una vera e propria infrastruttura fondamentale in tanti campi, dalla telemedicina allo smartworking – commenta il sindaco Filippo Giorgetti – È importante per svolgere tantissime attività di imprese, ma anche per le singole famiglie della nostra città. Serve per attività di svago e tempo libero, dal gaming alla fruizione di streaming ed è fondamentale per i tanti servizi pubblici, dall’illuminazione a quello della videosorveglianza, che proprio di recente è stata implementata con quindici nuove telecamere tra lungomare Carrà e piazza Marcianò. Il valore delle opere, complessivamente, supera i 2 milioni di euro. I lavori rientrano nei piani di intervento pubblico della ‘Strategia italiana per la banda ultra larga’, finanziati per il 70 % dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

r. c.