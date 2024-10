Omicidio di Pierina, tre Dna maschili isolati dal super consulente del tribunale di Rimini

Rimini, 21 ottobre 2024 – Tre tracce di Dna. Tre profili genetici maschili isolati dal super consulente del tribunale di Rimini, il professor Emiliano Giardina, incaricato di svolgere gli accertamenti sui reperti provenienti dalla scena del crimine di via del Ciclamino, là dove il 3 ottobre del 2023 fu massacrata con 29 coltellate Pierina Paganelli. Il primo profilo genetico, stando a quanto emerso, combacerebbe con quello di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio in quanto unico indagato per l'omicidio. Circostanza che tuttavia non compromette minimamente la posizione di Dassilva.

Le tracce repertate, infatti, provengono da effetti personali e non deve sorprendere la presenza del Dna del senegalese: il manico di un coltello sequestrato dagli agenti della squadra mobile nell'appartamento di Louis e dalla moglie Valeria Bartolucci e i pantaloni che il 34enne avrebbe indossato il giorno del suo incidente in moto. Molto più interessanti, ai fini investigativi, risultano essere invece gli altri due profili genetici maschili, al momento non ancora identificati con certezza. In questo caso, le tracce provengono dal muro dello scantinato di via del Ciclamino dove si è consumata l'aggressione ai danni di Pierina e dalla gonna dell'ex infermiera in pensione. Tracce che in questo caso sembrano appunto non appartenere a Dassilva.

E allora chi è stato a lasciarle sulla scena del crimine? E' anche per questo motivo che il perito nominato dal gip Vinicio Cantarini, il prof. Giardina dell'Università Tor Vergata di Roma, ha chiesto una proroga di 45 ulteriori giorni per svolgere accertamenti ancora più approfonditi e poter eventualmente mettere in comparazione i due Dna maschili isolati con quelli presenti nella banca dati nazionale. Ma sarà altrettanto importare svolgere dei controlli per escludere che le tracce possano appartenere a qualche soccorritori o gli appartenenti alla polizia di Stato intervenuti nel garage la mattina del 4 ottobre 2023. Il nuovo termine per il deposito è stato fissato al 26 novembre.