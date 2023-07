Pallamano tra Playhall e Beach arena

Giovanissimi e agguerriti. Arriva tra Riccione, Misano e Rimini il Festival della pallamano da mercoledì a sabato con 1.200 partecipanti di età inferiore a 15 anni. Arriveranno per giocarsi le finali di categoria e partecipare alle categorie promozionali. Nelle diverse località sono previste cerimonie e momenti di festa. A Riccione la Federazione ha programmato le partite delle finali che assegnano il titolo di campione di Italia maschile e femminile Under 15 all’interno del Playhall. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming. Sempre a Riccione si terranno tutte le attività legate al settore Beach Handball con l’organizzazione delle attività dedicate alla sabbia che si disputeranno alla Beach Arena. A Misano si terranno tutte le attività legate al settore promozionale con l’organizzazione delle attività dedicate ai più piccoli. Inoltre, verranno organizzate le cerimonie di apertura e chiusura dell’evento. Infine a Rimini si terranno le attività legate al Campionato U15 maschile e femminile con l’organizzazione delle attività dedicate al torneo. Infine, sempre a Rimini all’RDS Stadium, si terranno le Finals di Coppa Italia 2023 con la partecipazione di 16 squadre Serie A maschile e femminile.