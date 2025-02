Parcheggi gratis nei fine settimana

Due weekend di parcheggi gratuiti. "Al fine di garantire il migliore svolgimento delle manifestazioni – spiega il Comune – anche in previsione della notevole partecipazione di visitatori provenienti dalle località vicine, saranno in vigore per la Fiera di Sant’Apollonia e quella di San Valentino una serie di modifiche temporanee alla viabilità... durante i giorni di festa, anche nelle giornate di sabato 8 e sabato 15 febbraio (e le domeniche), tutte le aree di parcheggio del territorio saranno gratuitte, compresi gli stalli con parcometro". Divieto di sosta permanente l’8, 9, 15 e 16 febbraio, che interesserà le zone in cui si snoderanno allestimenti e stand. "Il divieto di transito e di sosta sarà in vigore sino a lunedì 17 febbraio compreso nel parcheggio di piazza del Popolo, di fronte al municipio, per il Luna Park. Infine, "confermato per tutto il 2025 il senso unico di marcia nella direzione Sud-Nord, nonché divieto di transito in quella Nord-Sud, nel tratto compreso tra via Properzio e via Pertini del lungomare Pinzon; un provvedimento inizialmente pensato per le festività di fine anno e solitamente istituito per il periodo estivo, che sarà quindi in vigore sino a fine anno".