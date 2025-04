Parcheggi, stalli blu e aumenti

Spuntano nuovi parcometri nella zona di Riccione Paese. Il Comune ha deciso di trasformare una novantina di stalli con le strisce bianche in blu. Il cambio di colore comporterà anche il pagamento della tariffa oraria. Arrivano i parcometri sul lato mare di piazzale Amendola, a servizio di 31 posti auto colorati di blu. Modifiche anche in piazzale Caduti di Cefalonia, dove i nuovi stalli a pagamento sono 21. Infine su viale Mogadiscio, lato monte, altri 13 posteggi diventano blu. Previste novità anche in piazza Unità. In questo caso aumenta il numero dei parcheggi con strisce blu passando da 40 a 64. La tariffa oraria per fermarsi in piazza Unità sarà di 60 centesimi con un orario limitato. L’estensione massima della sosta passa a 5 ore. Una decisione che vuole limitare il numero di persone che puntavano a trovare un parcheggio per l’intera giornata. L’obiettivo, spiegano dall’amministrazione comunale, è intensificare la rotazione a beneficio di attività commerciali ed esercizi pubblici.

Altre novità riguarderanno viale Dei Mille dove la tariffa oraria raddoppia passando da 60 centesimi a 1,20 euro con l’aumento del tempo massimo di permanenza da 3 a 5 ore. Stessa cosa per il parcheggio di viale Verità per gli stalli in viale Ceccarini nel tratto compreso tra viale dei Mille e viale Vittorio Emanuele II. In tutte le aree citate in precedenza i parcometri saranno attivi da Pasqua al 30 settembre, dalle 8 alla mezzanotte, mentre dal primo ottobre a Pasqua si pagherà la sosta dalle 8 alle 20. Restano validi grattini prepagati e gli abbonamenti. Si pagherà anche al nuovo parcheggio dell’ospedale. La nuova area di sosta a fianco di viale Frosinone avrà una tariffa agevolata. Saranno in tutto 198 posti auto. Le fasce di prezzo vanno dai 10 centesimi per un tempo di sosta di 20 minuti, fino a un totale di 50 centesimi per la prima ora di sosta, passando a 60 centesimi per tutte le ore successive. Il parcometro sarà in funzione tutti i giorni dalle 8 alle 18 e non saranno validi gli abbonamenti o i grattini prepagati.

Andrea Oliva