Passione per la tavola . Volare sull’acqua è un’altra... Storia

Surf che volano sull’acqua e fluttuano nell’aria. Niente onde o intelligenza artificiale, stiamo parlando dell’eFoil, il nuovo sport dell’estate, sbarcato da poco anche a Rimini. La realtà è molto più semplice: la tecnologia usata è quella di una tavola da surf elettrica con aliscafo che vola sull’acqua, sollevandosi con una pinna idrodinamica a motore. Il primo surfista dell’aria a portare questo sport in Riviera è stato Ferdinando Iacuniello, fondatore di E-surf, il primo centro specializzato in eFoil elettrico romagnolo. L’avventura è iniziata la scorsa estate, con il quartier generale a San Giuliano, proprio davanti al bar della Darsena, dove si possono prendere lezioni e noleggiare le tavole.

Ma il grande salto è arrivato qualche giorno fa, dopo un video pubblicato sui social che mostrava lo sportivo a bordo del suo eFoil sotto l’acqua del ponte di Tiberio. "E’ bastato un solo reel diventato virale – racconta Iacuniello, giornalista e infermiere trapiantato a Rimini -. Voleva essere solo una dimostrazione, uno spot promozionale che mostrasse quanto può essere suggestiva l’esperienza". Sarà stata la musica giusta, il cielo azzurro sopra il surfista o la storia millenaria del ponte romano; ma dal momento in cui Iacuniello ha postato il video il suo telefono ha cominciato a suonare all’impazzata.

"E’ iniziata la eFoil-mania: tutti lo vogliono provare, prenotare un volo sotto al ponte - riprende l’infermiere -. Per questo mi si è accesa una lampadina: ho immaginato una visita guidata sull’acqua durante la quale si ascolta la storia della città con un auricolare, all’alba o al tramonto. Un modo nuovo e sostenibile per vivere la città, senza invaderla, ma volandoci sopra – continua il surfista -. Sarebbe bello da organizzare, presto lo proporremmo sicuramente al sindaco di Rimini Sadegholvaad.

Per Ferdinando Iacuniello l’eFoil non è solo un semplice sport e neppure un trend estivo. "Anche solo una lezione di eFoil rilassa i muscoli e svuota la mente – riprende l’infermiere-inventore -. Nello spesso tempo si stimola anche il buonumore regalando una nuova prospettiva sul mare e su se stessi. Una sorta di yoga sull’acqua". La storia tra Ferdinando Iacuniello e il surf senza onde è nata circa due anni fa, quando l’uomo è salito per la prima volta sulla tavola e se n’è letteralmente innamorato, tanto da fondare E-surf. "Alla fine di ogni uscita sussurro ai miei clienti ‘mi dispiace, ma crea dipendenza’. Ed è proprio così: una volta scesi dalla tavola elettrica scatta una voglia irrefrenabile di rifarlo immediatamente".

Federico Tommasini