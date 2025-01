"Piscina, servono fatti non insulti"

"Caro sindaco, ci conosciamo da più di un ventennio e non abbiamo certo bisogno di scambiarci insulti (gratuiti) tramite i giornali". E’ la replica del capogruppo Pd Ugo Baldassarri, sulla piscina del Gelso chiusa. "Io da semplice consigliere di opposizione ho ricordato un tema sollevato in campagna elettorale con una tua delibera di giunta in cui assumevi un impegno su questo tema. Visto che c’è stato un atto formale mi sarei atteso un atto, altrettanto formale, con cui la tua amministrazione desse gambe a quell’intento. E quale migliore atto se non il bilancio triennale di previsione? Alla mia segnalazione bastava rispondere che seguiranno atti formali, che io mi aspetto ci siano presto, senza bisogno di buttarla in polemica tirando fuori cose che non c’entrano nulla". E stai ’sereno’ il risultato elettorale è stato chiaro: ha consegnato a te, con la tua squadra, il ruolo di dirigere la macchina comunale e a me, e agli altri consiglieri di opposizione, di vigilare sul tuo operato. Devo ringraziarti perché, evidentemente, vista la tua risposta stizzita la mia segnalazione ha colpito nel segno. Aspetto fatti concreti".