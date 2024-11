Polemiche per il robot pizzaiolo. I Leardini lasciano il Consorzio

"Mi dimetto dal Consorzio di viale Ceccarini vista la scelta di portare una casetta con distributori automatici in centro per Natale, e considerata la difesa della stessa fatta dal Consorzio". Vincenzo Leardini ha deciso di stracciare l’adesione dopo il polverone per la casetta con il distributore automatico di pizza, affiancato a quelli di bibite e caffè. Una scelta che per Leardini non è in linea con le caratteristiche di un mercatino di Natale e il livello qualitativo che si intende portare in centro. Non si smorzano le polemiche dopo le contestazioni mosse da Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato alle quali ha deciso di replicare Confida, Associazione italiana distribuzione automatica. "Si tratta di un commerciante come tutti gli altri che ha deciso di partecipare al villaggio natalizio di via Ceccarini – spiega Massimo Trapletti, presidente di Confida – investendo a favore del proprio territorio e offrendo una modalità innovativa di preparazione della pizza con una tecnologia 100% made in Italy. Pertanto, non comprendiamo le critiche delle associazioni che dovrebbero difendere, e non attaccare, i propri commercianti. Tra l’altro, il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto l’iniziativa".