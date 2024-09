Polizia, saluta l’ex comandante Paganelli

Ha guidato la Polizia Civile temporaneamente durante il Covid, è stato a capo per diversi anni del gruppo interforze di polizia giudiziaria presso il tribunale, ma anche responsabile della sezione infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria. Dopo 40 anni di onorato servizio, l’ufficiale Amedeo Daniele Paganelli va in pensione. Il 31 agosto scorso è stato il suo ultimo giorno di lavoro, prima di congedarsi dalla Polizia Civile. Della quale è entrato a far parte nel 1985. Nel corso degli anni Paganelli ha scalato tutta la gerarchia interna, passando da agente al grado di ufficiale di polizia. E, come già ricordato, ricoprendo anche il ruolo temporaneo di comandante da agosto 2019 a giugno 2020, trovandosi a dirigere il Corpo in un periodo molto difficile, in piena emergenza Covid.

Dal 1987 è stato a capo per diversi anni del Gruppo interforze di polizia giudiziaria presso il tribunale. Che era appena nato, fortemente voluto dall’allora commissario della legge Lamberto Emiliani, per combattere sul Titano il fenomeno delle frodi carosello. Negli anni successivi Paganelli è stato nominato ufficiale col ruolo di vice comandante. Ma non è tutta qui la sua carriera lunga 40 anni e passata in diversi ruoli. Ha anche diretto, da responsabile, la sezione infortunistica stradale-viabilità e attività di Polizia giudiziaria. Dopo una breve parentesi da comandante, ha concluso poi la sua carriera lavorativa come responsabile del settore informativo e investigativo di Polizia giudiziaria. "Sono stati davvero numerosi i risultati ottenuti – ricordano dalla Polizia Civile nel giorno dei saluti – e le brillanti operazioni portate a termine. Durante tutti questi anni, ha sempre dimostrato un profondo impegno e spirito di servizio, svolgendo il suo lavoro con dedizione, professionalità e un tocco di umanità che lo ha reso stimato da colleghi e cittadini". Ieri mattina, nel Comando di Murata, è stato il momento dei saluti ufficiali con i colleghi. Che hanno consegnato a Paganelli una targa ricordo per tutti gli anni passati insieme, sul posto di lavoro. "Auguriamo a lui una serena e felice pensione – dicono i colleghi della Polizia Civile – ricca di soddisfazioni e di tante nuove avventure".