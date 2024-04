Pretende i soldi per la spesa. Minaccia i genitori col coltello, finisce nei guai una 40enne

Continue richieste di denaro. Accompagnate spesso da minacce pesantissime. Come nei giorni scorsi, quando una 40enne del Riminese ha impugnato un coltello da cucina per obbligare l’anziano padre a darle i soldi per poter pagare la spesa. Il pensionato è stato costretto a fuggire di casa, mentre la moglie – una donna disabile, affetta da problemi psichiatrici – si è barricata in mansarda per sfuggire alla furia della figlia. È una storia di prevaricazione e violenza in ambito domestico quella portata a galla dai carabinieri. Su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il gip di Rimini ha imposto alla 40enne il divieto di avvicinamento ai genitori e alla loro abitazione (dovrà rimanere ad una distanza di almeno 500 metri). Alla donna sarà inoltre applicato il braccialetto elettronico. Deve rispondere di una serie di accuse che vanno dai maltrattamenti in famiglia alla tentata estorsione. Gli anziani hanno raccontato ai militari dell’Arma di dover fare i conti, già da molto tempo, con gli atteggiamenti vessatori della figlia, che li tormenterebbe con richieste assillanti di denaro. Varie volte i genitori, pur di non incappare nella sua collera e ritrovarsi con la casa messa a soqquadro durante l’ennesima esplosione di rabbia, si erano decisi ad aprire il portafoglio e a consegnarle cifre che andavano dai 200 ai 700 euro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, all’origine dei comportamenti della 40enne ci sarebbe il desiderio di vedersi intestare la casa in cui attualmente risiede. Un copione che si è ripresentato nei giorni scorsi, quando la donna ha suonato al campanello dei genitori chiedendo al padre di farla entrare, in caso contrario avrebbe spaccato tutto. Una volta entrata nell’appartamento, avrebbe incominciato a gridare pretendendo dei soldi per poter pagare la spesa. Completamente fuori controllo, avrebbe preso il telefono spaccandolo contro un muro e poi afferrato un coltello iniziando a vagare per le stanze alla ricerca delle madre, salvo poi tornare di nuovo del padre e ribadire nuovamente la sua richieste di soldi. Non paga, avrebbe anche imbrattato le mura della casa con delle scritte di insulti.