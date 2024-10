"Problemi noti. Daremo battaglia"

Minoranza scatenata per i ritardi dei lavori alla ‘Saffi’. Per Alleanza civica "il ritardo era noto all’amministrazione. Perché è stato taciuto in campagna elettorale e fino alla vigilia del nuovo anno scolastico? E perché è stato firmato solo pochi giorni fa il contratto per i telai esterni?". Per Jenny Dolci, consigliera di Alleanza civica, "le cause dei ritardi dei lavori, complicate e molteplici, sono tutt’altro che impreviste e indipendenti dal Comune. La ditta esecutrice, dopo un mese, aveva lamentato il mancato puntuale pagamento della contabilità consegnata a marzo. Questo ha generato tensioni e difficoltà di programmazione. Inoltre, da quanto sappiamo, i problemi che sono emersi nel cantiere potevano essere già previsti in fase di progettazione, essendo molti di essi la replica di quelli manifestatesi nel precedente appalto (prima di questo cantiere si era già intervenuti nell’altra palazzina dellla scuola ‘Saffi’, ndr) affidato a un’altra impresa". Tutti aspetti che, dice la Dolci, "ora verranno valutati nelle sedi opportune". Alleanza civica aveva già presentato un esposto alla Corte dei conti per i problemi al cantiere della scuola di Canonica.