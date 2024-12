Provinciale Sapigno, partono i lavori

Quel collasso di terra ha messo in crisi un territorio di confine. Dal 18 ottobre era chiusa al traffico la provinciale 146 Sapigno che collega Novafeltria al territorio santagatese e alla E45. Oggi partono i lavori di ripristino parziale per la percorribilità della Sapigno. Parziale perché un intervento risolutivo ha tempi molto lunghi e costosi: si tratta infatti di un ambito fragile dal punto di vista geomorfologico, "abitato" da un ampio movimento franoso. Il servizio infrastrutture viarie della Provincia di Rimini ha comunque avviato un intervento da 80mila euro per una soluzione tampone che permetta il ripristino della viabilità, almeno parziale. Per i tempi di intervento si parla di 60 giorni, "ma per il lavoro vero e proprio potrebbero bastere 10 giorni, a Natale la strada potrebbe essere riaperta" auspica il sindaco di S. Agata Feltria Goffredo Polidori.