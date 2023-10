"Pulite i fossi per evitare danni"

"Massima attenzione alla pulizia dei fossi per prevenire fenomeni di allagamento, rischio idrogeologico e danni". La richiesta è stata indirizzata dall’assessore a Infrastrutture e qualità ambientale Anna Montini agli enti pubblici, ai gestori di infrastrutturale stradali pubbliche e ai privati, attraverso le associazioni degli agricoltori. Questi ultimi, precisa l’amministrazione, "devono provvedere anche ad un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, alla pulizia di fossi e tombinamenti che circondano o dividono i terreni, nonché allo sfalcio dell’erba e della vegetazione spontanea e alla rimozione del materiale depositato da eventuali piene per assicurare l’efficienza idraulica dei fossi di scolo". E la sicurezza dei cittadini. Un appello doveroso, a pochi mesi dall’alluvione di maggio.