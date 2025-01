Pulizia della spiaggia, i cittadini tornano a dar la caccia ai rifiuti

L’associazione Be Kind torna con un nuovo beach clean-up, domenica mattina 26 gennaio, per ripulire dai rifiuti la spiaggia di Cattolica. "Da quattro anni a questa parte, Be Kind, in collaborazione con Be Kind To APS, ha organizzato oltre 30 eventi di clean-up, raccogliendo più di 10.000 chili di rifiuti sul territorio locale – spiegano gli organizzatori – coinvolgendo centinaia di volontari, e con una partecipazione media sempre di oltre 20-30 persone. Domenica 26 gennaio, il team torna in azione con un nuovo appuntamento sulla spiaggia di Cattolica, dalle ore 10.00 alle ore 11.30. L’evento è completamente gratuito e aperto a persone di tutte le età. Ritrovo in Via Carducci, 118. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per contribuire al benessere della comunità e alla tutela dell’ambiente, sottolineando l’importanza di piccoli gesti che, uniti, possono fare una grande differenza. Durante l’evento, saranno forniti gratuitamente guanti e sacchi ai partecipanti per facilitare la raccolta dei rifiuti". Ed ancora: "Ogni gesto, anche piccolo, fa la differenza – dichiara Michael Balleroni di Be Kind – questo Beach Clean-Up non è solo un’occasione per ripulire la spiaggia, ma anche un momento di condivisione, sensibilizzazione e impegno collettivo per un futuro più sostenibile".

lu.pi.