Quella curva è troppo stretta. Bus sbatte contro un muretto

Probabilmente è stato un errore di valutazione alla base di una manovra azzardata quello che ieri mattina ha portato un autobus della linea 14 di Start Romagna a finire incastrato in una svolta a gomito tra le vie Padulli e Tosca. Lì dove l’autista del mezzo pubblico utilizzato per portare a scuola gli studenti stava per prendere servizio quando alle 7 di mattina circa ha imboccato la svolta stringendo troppo la curva e andando a colpire il muretto di recinzione di un’abitazione della via. A causa dell’impatto un finestrino dell’autobus è andato in frantumi e numerose schegge di vetro hanno coperto i sedili del mezzo. Fortunatamente, al momento dell’incidente l’autobus era sgombro e l’inconveniente non ha provocato alcun ferito. Per consentire comunque il regolare svolgimento del servizio di trasporto è stato inviato un mezzo sostitutivo per permettere agli studenti di raggiungere le rispettive scuole.