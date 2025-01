Raccolti fondi per la Palestina

Oltre 200 persone presenti e 2.700 euro raccolti per EducAid in Palestina. Sono questi i numeri della tombola di solidarietà ‘Una mano per Gaza’, organizzata dalla lista civica PenSa-Una Mano per Santarcangelo, al centro sociale Franchini. Tra i presenti anche il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, il sindaco Filippo Sacchetti e la consigliera regionale Alice Parma. "I fondi raccolti saranno tutti devoluti a EducAid – dicono dalla lista – che opera da anni nella Striscia di Gaza con progetti a sostegno delle persone più fragili. Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia". A sostegno dell’iniziativa, non ci sono stati solo privati ma anche attività economiche e associazioni. Chi vuole effettuare una nuova donazione può farlo con PayPal (https://www.educaid.it/il-tuo-contributo/) oppure attraverso bonifico bancario all’Iban IT65N0501802400000020000339, codice bic swift ETICIT22XXX.