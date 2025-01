Restano ancora ai box Cioffi e Falbo. Si ferma Semeraro

Si allunga la lista di chi non c’è in casa Rimini. Rientra Lepri, escono dalla lista dei convocati Semeraro e Malagrida. Lista nella quale non rientra Cioffi, stoppato ancora dall’influenza. Ma nemmeno Falbo e Gorelli, tutti infortunati. Mister Buscè potrebbe dare spazio dal primo minuto agli ultimi arrivati Gagliano e Conti affiancando il primo in attacco a Parigi (se così non fosse al fianco dell’attaccante aretino potrebbe prendere posto Chiarella). In difesa, vista l’assenza assoluta dei mancini di ruolo, potrebbe essere Longobardi a essere dirottato lì dalla fascia opposta con Cinquegrano a correre sulla destra. Facile invece pensare che i tre davanti a Colombi possano essere ancora una volta Megelaitis, De Vitis e Bellodi che, comunque, si gioca il posto con Lepri. Buscè in mezzo al campo potrebbe condere un po’ di riposo a Garetto.